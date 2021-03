Empêtré dans le scandale de la traite des Ouïghours, le gouvernement chinois ne cesse de récuser les critiques qui lui sont adressées. Pour Pékin, la communauté du Xinjiang se trouve dans des camps de travail afin de lui permettre de mieux maîtriser les codes actuels et donc, de pouvoir trouver du travail.

Récemment, certaines grandes marques, comme H&M et Nike ont d’ailleurs décidé de ne plus utiliser de coton provenant de cette région, en guise de protestation. De quoi irriter le pouvoir, qui a décidé de réagir en invitant les plus grandes stars chinoises à publiquement soutenir la politique actuellement menée.

Des stars chinoises soutiennent le gouvernement

Une trentaine de stars a été concernée. Qu’elles soient issues du monde de la chanson ou encore du cinéma, de grands nom comme Yang Mi, la star de la pop Wang Yibo, l’actrice ouïghoure Dilraba Dilmura ou encore des stars de Hong Kong, comme Eason Chan ou de Taïwan, comme Ouyang Niana ont annoncé mettre fin à leur partenariat avec de grandes marques comme Puma, Nika et autres.

Une trentaine de contrats annulés

Depuis quelques jours, ce sont une trentaine de contrats qui ont été annulés de la part de stars chinoises afin de dénoncer les décisions arbitraires de certaines marques. Reste à savoir si ces dénonciations sont temporaires ou définitives. En effet, les enjeux économiques sont importants, que ce soit pour les stars ou pour les marques.