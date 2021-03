En Chine, la police a mis la main sur un homme pour avoir remplacé un iPhone par une boîte de yaourt. Le mis en cause du nom de Long a avoué avoir commis son forfait entre le 6 au 18 février lors du transport de marchandises entre l’Anhui et Shanghai. Il intervenait en effet à temps partiel dans le transport de marchandises. En lieu et place du iPhone 12 Pro Max (256G) acheté en ligne sur le site officiel d’Apple, ce dernier a expédié dans une boîte de pomme, un yaourt aromatisé.

L’appareil acheté à 1563 dollars

La propriétaire de l’appareil qui a dû recevoir une boîte de lait en lieu et place de l’appareil a porté la nouvelle au public par le canal d’une publication qu’elle a faite sur le réseau social chinois Weibo. Au cours de la semaine écoulée, la femme du nom de Liu indique avoir déboursé 10099 yuans soit l’équivalent de 1563 dollars pour acquérir la marque à la pomme.

Une enquête ouverte par les autorités

«Le courrier a dit qu’il avait mis le colis dans un casier à colis de ma communauté résidentielle, et je ne [me suis pas plaint]», a déclaré la femme dans une vidéo qu’elle a rendue publique. Les autorités auraient fait savoir qu’une enquête avait été diligentée pour connaître les contextes du remplacement de l’appareil par un pot de yaourt.