La communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a dépêché à Cotonou des experts électoraux pour le scrutin présidentiel de 2021. La délégation composée de 10 experts, a foulé le sol de Cotonou, mardi 24 mars 2021. Cette mission encore appelée mission d’observation électorale sera l’occasion pour les experts d’observer l’élection dans tous les aspects.

La délégation de la communauté économique des états de l’Afrique de l’Ouest est composée de dix (10) experts électoraux. Cette mission puise sa source du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de l’institution qui assiste ses Etats membres dans le déroulement des élections constitutionnelles.

Leur mission est essentiellement axée sur la couverture de l’élection présidentielle du 11 avril. La Mission d’observation électorale se déploiera tant dans les phases pré-électorales, électorales et post-électorales et devra rendre compte in fine, à l’institution sous-régionale.