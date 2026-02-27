Trafic de médicaments contrefaits au Bénin : un couple interpellé à Abomey-Calavi

Dans la soirée du dimanche 22 février 2026, les forces de l’ordre ont mis la main sur un couple au quartier Gbodjo, à Abomey-Calavi, dans une affaire de trafic de produits pharmaceutiques contrefaits. Dans la rue de l’église catholique Saint-Michel Archange de Gbodjo, tout était parti d’une banale vérification de la police.

Suite aux informations faisant état de la présence de deux boutiques de vente de produits pharmaceutiques contrefaits dans ledit quartier, une équipe du commissariat de l’arrondissement central d’ Abomey-Calavi a effectué une descente sur les lieux pour vérification. Au cours de l’opération, il a été retrouvé dans l’une des boutiques un stock conséquent de produits pharmaceutiques d’origine douteuse. La propriétaire de la boutique, a été aussitôt embarquée ainsi que les produits.

À lire aussi Bénin : Wadagni pas tenu de démissionner, selon Léandre Houngbédji

Mais au moment du retrait de l’équipe d’intervention, le mari de la suspecte a débarqué suivi d’un groupe d’hommes prêt à en découdre avec les forces de l’ordre dans le but d’empêcher sa conduite. Les forces de l’ordre ont réussi à disperser le groupe en question. L’équipe a quitté les lieux avec le couple mis en cause et la marchandise saisie. Un des fauteurs de troubles, aperçu en première ligne lors des échauffourées, est activement recherché.