Le président de la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication, Rémi Prosper Moretti a reçu mercredi 17 mars 2021 à son cabinet, une délégation de l’ambassade des Etats-Unis au Bénin. La délégation conduite par l’ambassadrice Patricia Mahoney a notamment échangé sur l’importance d’une presse libre et indépendante dans un régime démocratique.

L’hôte de Prosper Moretti n’est pas allé du dos de la cuillère pour rappeler la nécessité qu’un pays démocratique puisse disposer d’une presse totalement indépendante des pouvoirs publics. « En tant qu’Américaine, l’une de notre plus forte conviction est l’importance de la liberté de la presse, l’importance d’une presse libre et dynamique qui peut veiller sur les droits des citoyens », a dit la diplomate américaine à sa sortie d’audience.

Patricia Mahoney a par ailleurs salué le professionnalisme des hommes de médias pour le travail abattu et a mis un accent particulier sur le rôle que confère à la presse, la constitution, celui de la fondation d’une démocratie forte et vivante. Pour l’Ambassadrice des Etats-Unis après le Bénin, « les journalistes ont de lourdes responsabilités, celles de dire la vérité, d’analyser les faits, de chercher les informations sûres, afin que leurs audiences puissent savoir la vérité et former leurs propres opinions ».