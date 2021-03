Aux USA, depuis la mort de George Floyd à Minneapolis et les protestations que cette mort a induite contre les discriminations raciales suscitées; de nombreuses organisations ont été amenées à se pencher de l’intérieur sur les pratiques et les normes qui contribuent à leur manque de diversité, d’équité et d’inclusion. L’armée est l’une de ces organisations. Selon des observateurs, plus de 70 ans après l’intégration des forces armées, il est toujours d’actualité que dans l’armée américaine que « les Afro-Américains sont plus susceptibles d’être disciplinés et moins susceptibles d’être promus que les Blancs ».

Une situation qui n’épargne pas même les officiers noirs les plus performants ; ces derniers sont régulièrement aux prises avec les préjugés raciaux tandis que de larges segments de la base se découragent convaincus que « le système est contre eux ». Récemment un pilote de l’US Air Force, Daniel Walker témoignait face caméra avoir été contraint de quitter l’Armée de l’Air en raison du racisme.

Il quitte l’armée après 11 années

CBS 60 Minutes est un magazine d’information diffusé sur une chaine américaine. C’est au cours d’un des numéros de ce magazine que le Major Daniel Walker, afro-américain avait livré son témoignage. C’est en 2010 que le major Walker a obtenu son diplôme de l’Air Force Academy du Colorado. Ses excellents résultats l’ont tout de suite qualifié pour la mission très convoitée du pilotage de chasseurs furtifs F-22.

Mais malgré toutes ses compétences, le Major Walker a quitté l’Armée. La raison : le traitement particulier dont il était l’objet. « La façon dont vous vous tenez, la façon dont vous marchez, la façon dont vous êtes assis, la façon dont vous parlez. Dans ce qui est censé être un domaine où prévaut l’objectivité ; ils (les supérieurs ) vous évaluent subjectivement par rapport aux autres dans une sorte de jauge officieuse d’évaluation » avait expliqué en l’occurrence le Major Walker.

Daniel Walker avait donc choisi de démissionner et de quitter l’armée aérienne après onze années, malgré ses grandes prédispositions, et malgré son éminent background. Walker est le petit-neveu de Norman Scales, un aviateur décoré des ‘’Tuskegee Airmen’’, le célèbre groupe d’aviateurs afro-américains qui avaient réalisé bien des exploits durant la seconde guerre mondiale.