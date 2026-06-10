« L'Iran paiera le prix » : nouvelles frappes américaines alors que Trump intensifie la pression

Dans un message publié ce mercredi 10 juin 2026 sur Truth Social, le président Donald Trump a affiché une posture triomphaliste vis-à-vis de l’Iran. Trump a affirmé que l’armée iranienne était « un désastre total », que sa marine et son armée de l’air « n’existent plus », et que « le tyran du Moyen-Orient est MORT ».

Il a également accusé Téhéran d’avoir trop tardé à négocier un accord qui lui aurait été favorable, avertissant qu’il devrait désormais « en payer le prix ».

Frappes américaines près du détroit d’Ormuz

Le CENTCOM a annoncé des frappes contre des systèmes de défense aérienne iraniens près du détroit d’Ormuz, en représailles à la destruction d’un hélicoptère américain.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a dénoncé les « messages contradictoires » américains et les violations répétées du cessez-le-feu, qu’il juge responsables de l’échec du processus diplomatique.