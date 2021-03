Depuis ce mercredi 10 mars 2021, il circule sur les réseaux sociaux, un communiqué attribuer au parti Les Démocrates. Ledit communiqué serait signé du vice-président de ce parti de l’opposition. Et ce communiqué insinue une désolidarisation de la formation politique Les Démocrates de la situation dans laquelle se trouve celle qu’elle a désignée comme candidate à la présidentielle de 2021, Reckya Madougou. Mais, le premier vice-président Nourénou Atchadé est monté au créneau pour apporter un démenti formel et pour montrer les failles de ce montage qui vise à démobiliser les militants.

Dans sa déclaration, Nourénou Atchadé a indiqué qu’il n’est pas le signataire du communiqué attribué à sa formation politique. Pour lui, ce faux communiqué vise à démobiliser les militants pour qu’ils abandonnent la candidate du parti à la présidentielle, mise en prison en début de ce mois de mars. Selon lui, il s’agit un montage grotesque. «Je suis tombé des nues. Je ne réalise pas ce qui arrive à notre pays. Qu’on en arrive à falsifier des communiqués des partis politiques, qu’on en arrive à cloner des voix des personnes, c’est suffisamment dangereux », déplore l’ancien député. Il estime que de tels actes sont des actes de terrorisme et la justice devrait s’y intéresser pour sévir.

Les quatre indices de falsification

Nourénou Atchadé a relevé quatre points essentiels qui prouvent le niveau de falsification, usage de faux et faux en écriture dans ce communiqué tronqué. Il fait remarquer que l’entête du communiqué n’est pas conforme à l’original. Le second indice est le numéro du communiqué qui est 92 alors qu’au niveau du parti Les Démocrates, les communiqués ne sont même pas encore arrivés au numéro 20. Autre chose, les auteurs du montage ignorent les structures du parti dont Nourénou Atchadé assure la vice-présidence. Au niveau de ce parti, il n’existe qu’un comité permanent qui n’est pas le bureau politique.

Le dernier indice, est le nom du signataire. Il relève que «le communiqué est signé par Nouréini. Moi je ne suis pas Nouréini. Je suis plutôt Nourénou Atchadé ». Il a réaffirmé le soutien du parti à leur candidate. «Réckya Madougou est la candidate du parti Les Démocrates et le parti ne saurait l’abandonner dans cette épreuve », rassure-t-il. Et mieux, «nous sommes convaincus de son innocence dans ce dossier ». C’est pourquoi, «le parti Les Démocrates la soutient sans condition ». «Nous la soutenons et demandons sa libération », conclut Nourénou Atchadé qui invite les militants à rester mobiliser.

COMMUNIQUÉ

(démenti formel de la déclaration N°092-21/LD/PR/PR1/SA du 10 mars 2021)

Il m’est revenu que depuis quelques heures circule sur les réseaux sociaux et autres plateformes de discussions instantanées, une communication dite “DÉCLARATION, AU SUJET DU SOUTIEN APPORTÉ À RECKYA MADOUGOU PAR LE PARTI LES DÉMOCRATES”.

Ladite déclaration rédigée sur papier-entête de notre parti LES DÉMOCRATES serait signée de Noureini ATCHADE et annonce la désolidarisation du parti dans la procédure impliquant la Présidente Rékiatou MADOUGOU.

Je viens par la présente, apporter un démenti formel à ces écrits qui ne sont autre qu’un tissu de mensonges savamment orchestré par des ennemis de la démocratie et de la justice, tapis dans l’ombre et prêts à tout pour voir voler en éclats le parti LES DÉMOCRATES.

La vie politique dans notre pays est sortie des limites de la démocratie pour aborder le chemin sinueux de la dictature et du népotisme d’une autre époque. La dernière illustration en date est l’incarcération sans motif juste de la Présidente Rékiatou MADOUGOU. Il s’agit d’une affaire éminemment politique et le parti LES DÉMOCRATES ne compte pas se démarquer de sa candidate qu’il sait du bon côté de la justice. S’il est vrai que notre parti est fondé sur des valeurs axées sur le respect de l’Etat de droit, il n’en demeure pas moins vrai qu’il œuvre au jour le jour pour la restauration de la démocratie béninoise et le respect des droits de l’homme. À ce titre, le parti fait sien ce combat que mène cette brave dame contre le régime en place depuis peu et rassure ses militants et sympathisants que la victoire sera de son côté.

Enfin, je me ferai le plaisir de porter plainte contre les auteurs de la déclaration démentie pour les différentes infractions qu’elle comporte afin que justice soit faite.

Fait à Cotonou le 10 mars 2021

Nourénou ATCHADÉ

Premier Vice-président