Assa Traoré , la sœur d’Adama est vue en France et en dehors comme une figure de la lutte contre le racisme et les violences policières. Elle s’est fait connaître depuis 4 ans par son combat pour la vérité autour de la mort de son frère Adama, en juillet 2016. En effet, le jeune homme avait trépassé après avoir été arrêté par des gendarmes. Le combat d’Assa a été reconnu par un BET Award aux Etats-Unis. Jusqu’à présent la jeune femme reste encore très active au sein de la société civile française.

Hier mardi 16 mars, elle participait à une manifestation de soutien au monde du spectacle. L’ événement se déroulait à Paris sur le parvis du théâtre de l’Odéon. La jeune militante, s’est querellée avec un homme qui portait un survêtement de Bleus ( l’équipe de France de Football). Elle reprochera plus tard aux gendarmes de n’avoir rien fait lorsque le « raciste de l’extrême droite » l’agressait. En effet, dans une vidéo publiée par un journaliste et qui venait en réalité du téléphone d’Assa Traoré, on voit la fin de l’attaque brusque en paroles entre l’homme en survêtement et la militante antiracisme.

“T’es une raciste antiblanche “

« La honte ! C’est dégueulasse ! honte sur toi ! ( …) c’est intéressant ce qui est en train de se passer là (…) Il est pour la mort d’Adama Traoré, voilà ce visage » lance la militante qui prend ensuite son téléphone pour filmer son interlocuteur. Celui-ci rétorque : «T’es une raciste antiblanche, t’aimes pas la France, t’aimes pas les Français. Dégage, dégage, retourne au Mali connasse !». Assa est en effet, d’origine malienne.