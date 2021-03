La plupart des avions militaires, des avions de recherche et même certains petits avions commerciaux sont équipés de sièges éjectables pour permettre aux pilotes et aux passagers de s’échapper en cas de problèmes techniques graves qui nécessitent que l’on abandonne en vol l’engin. Mais pour qu’une éjection soit réussie, des conditions matérielles et de sécurité sont requises.

Mais même dans ces cas où tout était réuni pour une éjection sauve, des accidents à l’atterrissage pouvaient encore survenir. Autrement dit, s’éjecter d’un avion en vol reste un manœuvre d’extrême urgence. Ce Mardi, les autorités militaires russes ont fait part du décès de trois soldats décédés après une éjection accidentelle.

Accident ou erreur de conception ?

C’est par un communiqué que les autorités militaires russes et notamment le ministère russe de la défense, a fait part du décès tragiques de trois militaires russes. Ces militaires, membres des forces aériennes russes avaient embarqué ce Mardi pour la préparation d’un bombardier Tu-22M3. Seulement au cours du vol de préparation, le système d’éjection se serait enclenché projetant hors du cockpit les membres d’équipages. Les parachutes ne s’étant pas ouverts, les militaires avaient fait une chute mortelle.

Les sièges éjectables sont l’un des équipements les plus complexes de tous les aéronefs, et certains se composent de milliers de pièces. Tous cependant répondent à un même principe : éjecter et permettre d’atterrir. Dans la pratique, le système soulève le pilote directement hors de l’aéronef à une distance de sécurité.

Une distance suffisante pour permettre au parachute de se déployer et d’assurer un atterrissage en toute sécurité au sol. L’accident de ce Mardi a donc soulevé des questions sur la viabilité du système sur le bombardier qui s’apprêtait à être testé, et induit le déplacement d’une commission spéciale pour investigations.