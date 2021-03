Lil Nax X a créé la polémique aux Etats-Unis avec ses « Satan Shoes » (les chaussures de Satan). Les fans croyants du chanteur et Nike, voient d’un très mauvais œil cette initiative. La société productrice d’articles de sport a d’ailleurs lancé des poursuites judiciaires contre l’entreprise de streetwear MSCHF, avec laquelle Lil Nax X a collaboré pour fabriquer ces « Satan Shoes ». La sortie des Nike Air Max 97 personnalisées ce lundi 29 mars coïncidait avec la sortie de Montero (call me by your Name) le dernier single du rappeur américain. Le clip mettait en scène le prince des ténèbres. Le moins qu’on puisse dire c’est que le chanteur a réussi son coup de marketing.

Les 666 paires de « Satan Shoes » produites en édition limitée se sont vendues en quelques minutes à 1018 dollars l’unité. Ces chaussures atypiques sont décorées d’un pendentif pentagramme et d’une référence biblique : Luc 10 :18. Ce passage de la bible traduit la descente de Lucifer du ciel. Si les « Satan Shoes » sont très décriés par les fans croyants de Lil Nax X, l’Eglise de Satan apporte tout son soutien à cette initiative.

Nous n’adorons ni Dieu ni le Diable

David Harris, un haut responsable de l’Eglise a confié à TMZ que les chaussures comportant une croix inversée, un pentagramme de bronze et une goutte de sang humain, recevaient une tonne d’amour de la part des membres de l’Eglise parce qu’elles embrassent l’essence du satanisme. L’homme explique par ailleurs que les satanistes n’adorent pas satan, ni ne croient en Dieu ou au Diable.

Ils sont opposés à toute spiritualité et à tout ce qui est surnaturel , et sans aucune croyance en l’au-delà. Les satanistes insistent sur le fait d’être votre vrai moi, de vivre la vie au maximum et de réaliser personnellement …des valeurs que LNX suit avec ses nouvelles paires de chaussures. L’Église de Satan applaudit donc Lil Nas X pour avoir décidé de “vivre sa vie selon ses propres conditions et être honnête”.