Le Vaccine Research Institute (ANRS-Inserm-Université Paris-Est Créteil) procédera en France au lancement d’un essai vaccinal contre le virus du Sida. A en croire les précisions qui ont été apportées sur ce projet, des volontaires seront recrutés pour un essai de phase I. Selon le professeur Yves Levy, directeur du VRI, cette étape devrait durer 12 mois. « 72 volontaires entre 18 et 65 ans et sans problèmes de santé y participeront et la première injection se fera lors de la deuxième ou troisième semaine d’avril 2021. », a indiqué le scientifique sur ce projet.

Le virus aurait tendance à muter

Les scientifiques font remarquer que le virus du Sida résiste aux différents efforts vaccinaux parce qu’il serait indentifié par son caractère à effectuer les mutations. Mais une faiblesse aurait tout de même été identifiée. La France compte notamment surfer sur les derniers enseignements connus concernant l’immunologie humaine. Il s’agit selon le professeur Yves Levy du « rôle primordial joué par les cellules dendritiques. ».

“Cibler les anticorps porteur de fragments du VIH”

« Ces cellules sentinelles patrouillent en permanence dans notre organisme, vont dans les muqueuses, les ganglions. L’idée est donc de les cibler avec des anticorps porteurs de fragments du VIH. », a précisé le scientifique. L’objectif est donc d’apprendre au système immunitaire à identifier et neutraliser le virus en lui fournissant des morceaux du pathogène.