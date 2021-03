Problème de société, la longévité des batteries de smartphone est devenu un véritable plus chez les professionnels du secteur de la téléphonie. Si certains facteurs externes (température, climat, charge) ne peuvent pas être gérés par les constructeurs, ces derniers ont récemment prodigué quelques conseils afin d’assurer une durée de vie plus importante de ces batteries.

Premièrement, il ne faut surtout pas charger son téléphone, toute la nuit. Selon Apple, cela aurait tendance à avoir un impact direct sur la qualité même de la batterie. Un constat partagé par Android et Samsung qui invitent les usagers à ne pas charger les smartphones trop longtemps, ou toute la nuit.

Comment prolonger la durée de vie de ses batteries ?

De son côté, Huawei affirme qu’il est préférable de garder sa batterie chargée entre 30 et 70%. En effet, cela lui permettrait de ne pas être « surchargée » ni même « sous-chargée » et donc, pourrait lui permettre de durer plus longtemps. Certains autres conseils peuvent permettre de gérer un smartphone sur le long-terme.

Quelques conseils essentiels

En effet, il n’est pas utile d’attendre que la batterie tombe à 0% afin de le charger. Il est plutôt recommandé de charger un peu quand bon vous semble, plutôt que d’attendre la fin du cycle. De même, il est préférable de garder son smartphone à une température ni trop chaude, ni trop froide. Ne le laissez donc pas sous le soleil ou sous votre oreiller. Enfin, débranchez votre téléphone si vous vous réveillez au cours de la nuit !