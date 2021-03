Toyin Lawani est une créatrice de mode assez populaire au Nigéria, parce que souvent choisie par des stars du show-business nigérian pour les habiller. La femme âgée de 39 ans est également directrice artistique de « Tiannah’s Place Empire », sa propre entreprise, et fondatrice de « Tiannah Styling Fashion Academy », une académie de mode, au Nigéria. Ce Dimanche, la créatrice de mode avait été invitée à présenter certaines de ses créations lors de la première du nouveau film de Toyin Abraham, ‘’The Prophetess’’. Une présence très remarquée puisqu’à la soirée, Lawani n’avait pas hésité à présenter une tenue assez controversée.

Aloma DMW demande à Toyin de se montrer plus respectueuse

La créatrice de mode ce dimanche avait fait sensation. S’inspirant du thème de la spiritualité du film dont c’était la première, Toyin Lawani avait présenté une série de modèles, dont une robe de religieuse extrêmement osée. Une tenue de religieuse, que la créatrice avait elle-même tenu à présenter. La robe avec des fentes qui couraient tout le long des jambes, et qui laissait pendre en tablier entre les jambes un morceau du vêtement parsemé de motif de crucifix brodés, avait suscité moult réactions.

Sur la toile déjà, de nombreux fans de l’actrice aux 800 000 abonnés sur Instagram, lui avait reproché la légèreté avec laquelle elle avait travesti un tenue respectée dans le monde chrétien. Sur la toile également, l’ancien assistant de la star de la musique nigériane, Davido, Aloma DMW, a tenu lui aussi à dire à la créatrice son sentiment. « Vous pouvez me bloquer sur votre page, mais sachez simplement que votre tenue est un non-sens et un blasphème total » avait publié Aloma DMW.

Et le jeune homme d’ajouter que s’il avait été présent à la soirée, il l’aurait renvoyé séance tenante chez elle. « Si j’avais été là-bas hier, ma tante, tu rentres chez toi, et rien ne va se passer ». Plus loin, Aloma dira plus calme : « je vous supplie que ce soit la dernière fois que vous manquez de respect à notre religion comme ça, personne ne se bat pour Dieu, mais n’essayez plus jamais ça ».

Toyin Lawani est diplômée de la Los Angeles School of Fashion, de l’Exodus Hair School en Inde et du Johnyim Fashion and Beauty Institute en Corée. En sus de travailler avec de nombreuses célébrités telles que Tiwa Savage, Wizkid, Stephanie Okereke, Funke Akindele, Keri Hilson, Natalie Nunn, Ciara, et Emma Nyra ; la femme d’affaire est également directrice créative d’Exquisite Magazine, un magazine de mode au Nigéria.

The king of fashions look to the premier of the prophetess 👑 pic.twitter.com/E9JKlJPc8g — TIANNAHSPLACEMPIRE (@tiannahstyling2) March 29, 2021