En février dernier, le golfeur américain Tiger Woods avait été victime d’un accident de voiture. Il a eu plusieurs fractures ouvertes au niveau de la jambe droite. Le champion se plaignait aussi d’autres blessures au pied et à la cheville après cet accident qui s’est déroulé à Los Angeles en Californie (USA). Opéré dans la foulée dans un hôpital de la cité des anges, le golfeur est resté plusieurs semaines dans le centre hospitalier. Hier mardi 16 mars, le golfeur a annoncé qu’il est de retour à la maison.

“Merci aux incroyables chirurgiens…”

Et le moins qu’on puisse dire c’est que le sportif n’a pas été avare en remerciements. « Merci aux incroyables chirurgiens, médecins, infirmières et personnels du Harbor-UCLA Medical Center et du Cedars-Sinai Medical Center. Vous avez tous pris soin de moi et je ne saurais trop vous remercier. Je vais récupérer à la maison et travailler pour devenir plus fort chaque jour » a déclaré Tiger Woods. Le golfeur a également eu un mot à l’endroit de tous ses autres soutiens.

Un accident survenu le 23 février dernier

« Je suis très reconnaissant pour l’effusion de soutien et d’encouragement que j’ai reçu au cours des dernières semaines » a laissé entendre le champion, « heureux » de retourner à la maison pour poursuivre son rétablissement. La voiture de Woods, un SUV, avait fait une sortie de route dans le comté de Los Angeles le 23 février dernier et s’est écrasée dans une descente connue pour ses épaves.

Le premier policier arrivé sur les lieux de l’accident, avait indiqué que Woods lui avait parlé et répondu à des questions de base. Le sportif a dit plus tard qu’il ne savait pas comment la collision s’était produite et ne se rappelait pas avoir conduit la voiture.