Ça sent le roussi entre le réseau social de l’oiseau bleu et Moscou. En effet, selon un communiqué qui a été rendu publique ce mercredi 10 mars par l’autorité de régulation russe de l’internet et des médias, Roskomnadzor, le fonctionnement de Twitter sera ralenti dans le pays. On retient du document de cette structure russe que, le réseau social aurait violé certaines lois en vigueur dans le pays en refusant de supprimer de sa plateforme des publications jugées « illégales ».

Des mesures centralisées contre Twitter

Selon le communiqué, le ralentissement annoncé sera mis en œuvre sur « 100% des appareils mobiles et 50 % des appareils fixes ». « Afin de protéger les citoyens russes et d’obliger le service internet à se conformer à la législation russe, des mesures de réponse centralisées ont été prises à l’encontre de Twitter à partir du 10 mars 2021, à savoir le ralentissement de la vitesse du service », a expliqué l’organisme chargé de la régulation russe de l’internet et des médias, Roskomnadzor.

Des demandes non répondues par Twitter

Il est reproché au réseau social de l’oiseau bleu de n’avoir pas supprimé des contenus « qui incitent les mineurs à se suicider, contenant de la pédopornographie, ainsi que des informations sur l’usage de drogues ». L’organisme de régulation a fait remarquer que le réseau social aurait fait la sourde oreille à plusieurs demandes qui avaient été adressées à la firme américaine depuis 2017. « Plus de 28.000 demandes de suppression initiales et répétées de liens et de publications illégales », auraient été envoyées à Twitter selon le communiqué de Roskomnadzor.