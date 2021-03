Facebook et Google viennent d’annoncer leur intention de déployer un câble de fibre optique reliant la côte ouest américaine à Singapour, et en Indonésie. Deux pays soigneusement sélectionnés. En effet, il s’agit de deux économies relativement puissantes et surtout, deux marchés smartphones, qui connaissent un réel boom.

Selon Facebook, qui a publié un communiqué ce lundi, ce câble permettra d’améliorer les performances internet de l’ordre de 70%. Les prix de ces deux projets faramineux n’ont pas été dévoilés. D’ailleurs, ces derniers attendent toujours d’être confirmé par les autorités, qui n’ont pas encore donné leur aval.

Facebook et Google pour un internet mondial

Kevin Salvadori, vice-président du comité d’investisseur Facebook a expliqué que son entreprise était très impliquée dans ce genre de projet, souhaitant rendre internet accessible à absolument tout le monde. Pour l’occasion, Facebook et Google ont noué des partenariats avec des géants locaux, comme Telin, XL Axiata et Keppel.

De nombreux projets en cours

Les projets, Echo et Bifrost seront tous deux pilotés par Facebook, Google n’étant associé que dans le projet Echo. D’ici à 2023, le premier devrait être terminé. Bifrost devrait être conclu d’ici à 2024. De son côté, Google travaille également autour d’Equiano, un immense câble qui devrait relier l’Afrique à l’Europe ainsi que ses ballons Loon, dont l’objectif est de délivrer la 4G dans des communautés reculées.