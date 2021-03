Dès sa prise de fonction le 20 janvier dernier, Joe Biden avait immédiatement ramené son pays dans l’accord de Paris sur le climat. En effet, sous la présidence Trump , les Etats-Unis avait quitté cet accord. La décision prise par l’actuel président américain semble prouver toute l’importance qu’il accorde à la question climatique. Le locataire de la Maison Blanche a même pris l’engagement d’atteindre des niveaux de pollution nuls dans le secteur énergétique des Etats-Unis à l’horizon 2035. Un autre objectif du démocrate est de faire en sorte qu’en 2050, l’économie américaine arrive à la carboneutralité. En attendant, il organise les 22 et 23 avril prochain un sommet virtuel sur le climat à Washington.

La chancelière allemande Angela Merkel, les premiers ministres indien (Narendra Modi) et britannique (Boris Johnson), le président Français Emmanuel Macron, ses homologues turc (Recep Tayyip Erdogan) et brésilien (Jair Bolsonaro), de même que le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu, sont invités. Joe Biden espère aussi compter parmi les participants au sommet, les présidents russe (Vladimir Poutine) et chinois (Xi Jinping). J’en ai pas (encore parlé avec les deux chefs d’Etat) “mais ils savent qu’ils sont invités” , a déclaré le président américain. Rappelons que Joe Biden n’a pas du tout été tendre avec Poutine et Xi Jinping ces dernières semaines.

“Souligner l’urgence-et les bénéfices économiques-d ’une action climatique plus résolue“

Il a traité le premier de « tueur » et le second d’individu n’ayant en lui « aucune once de démocratie ». En les conviant à ce rendez-vous sur le climat, le président américain exprime sa volonté de coopérer avec ces deux puissances pour relever le défi climatique. Au total, 40 dirigeants mondiaux sont conviés à ce sommet sur le climat qui sera « retransmis en direct » selon un communiqué de la Maison Blanche. «Dans son invitation, le président a exhorté les dirigeants à profiter du sommet pour expliquer comment leur pays compte contribuer aussi à une ambition climatique renforcée.» poursuit la note.

Le sommet qui devait se tenir uniquement le 22 avril où on célèbre la journée de la terre, va finalement s’étendre sur deux jours afin de « souligner l’urgence-et les bénéfices économiques-d ’une action climatique plus résolue » a expliqué la présidence américaine.