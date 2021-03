Aux États-Unis, alors que l’administration de Biden s’efforce de concrétiser son grand plan contre le coronavirus, les gouverneurs républicains du Texas, Greg Abbott et du Mississippi, Tate Reeves, changeaient les politiques de sécurité contre le coronavirus dans leurs juridictions respectives. Mardi, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, levait dans l’État la restriction relative au port du masque et autorisait toutes les entreprises à fonctionner à pleine capacité.

Il a été immédiatement suivi par le gouverneur du Mississippi qui a également levé la plupart des restrictions ce même jour. Et selon la presse, les gouverneurs de nombreux États, dont l’Arkansas, le Massachusetts, la Caroline du Nord et la Virginie, ont également assoupli les restrictions cette semaine. La décision des gouverneurs du Texas et du Mississipi a tout de suite été critiquée par le président Biden, qui a taxé les deux gouverneurs d’ « hommes aux pensées du Neandertal ». Et jeudi, le lieutenant-gouverneur du Texas, qualifiait lui, le président Biden d’ « hypocrite ».

Dan Patrick attaque Biden de front

Dan Patrick est le lieutenant-gouverneur du Texas, une fonction officielle qui peut s’apparenter à un poste de gouverneur-adjoint ou de Vice-gouverneur. Une fonction que le républicain prenait très au sérieux. Aussi, lorsque le Gouverneur en titre, Greg Abbott avait été traité d’homme aux pensées arriérées par le locataire de la Maison-Blanche, Dan Patrick avait vu rouge.

Dans une interview accordée à un média local, le lieutenant-gouverneur avait tout de suite insinué que le président démocrate ne manquait pas d’air de venir critiquer les décisions que les élus républicains texans avaient pris pour la bonne marche des affaires de l’Etat.

Pour Dan Patrick, celui qui dont les services avaient permis à des centaines de migrants illégaux testés positifs de continuer tranquillement leur route à travers le Texas, ne pouvait aujourd’hui se permettre de critiquer une levée de restrictions. L’information avait émergé il y a deux jours selon laquelle des migrants illégaux arrivés début janvier, et qui avaient subi un test rapide positif à leur arrivée aux USA, avaient quand même été autorisés à poursuivre leur voyage. Selon Patrick, M. Biden n’était qu’un « hypocrite » avec une double politique.

Cependant, l’annonce d’Abbott a également été immédiatement condamnée par les responsables de Houston, d’Austin et d’autres villes de l’État du Texas. Le maire de Houston, Sylvester Turner, a déclaré qu’il n’y avait aucune raison médicale ou scientifique d’abroger le mandat du masque et de lever les restrictions commerciales. Il a noté que les hospitalisations à Houston restaient élevées, tout comme le pourcentage de personnes testées positives pour le virus.