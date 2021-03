Nommée par l’ancien président Donald Trump pour un mandat de quatre ans qui prend fin en 2023, l’avocate générale de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi a été limogée ce vendredi par le président Biden après avoir refusé de démissionner, selon des sources proches des discussions. La Maison-Blanche a informé elle-même, que Sharon Gustafson, l’avocate générale de l’EEOC, serait licenciée à compter de 17 heures vendredi après qu’elle ait refusé de démissionner à la demande de la Maison Blanche.

Une injection de partisanerie

Dans une lettre qu’elle a envoyée plus tôt vendredi à la Maison Blanche et dans laquelle elle a expliqué sa décision de ne pas démissionner, Mme Gustafson a déclaré qu’elle souhaitait terminer son mandat de quatre ans, qui prend en 2023. Le commissaire républicain de l’EEOC, Andrea Lucas, a critiqué la destitution de Mme Gustafson par le président Joe Biden. « Je trouve que l’action entreprise aujourd’hui par la Maison Blanche contre notre agence indépendante est profondément troublante, une rupture avec les normes établies de longue date et respectées par les présidents des deux partis » a-t-elle déclaré dans un communiqué, qualifiant la décision d’« une injection de partisanerie là où elle avait été absente ».

La Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi (EEOC) enquête sur les plaintes sur les lieux de travail sur des questions sensibles telles que la discrimination fondée sur la race et le sexe, qui étaient devenues profondément politisées pendant les guerres culturelles animées sous le règne de Trump. Mme Gustafson a été confirmée par le Sénat à son poste de quatre ans en août 2019.