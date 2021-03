Elle a une réputation de dure à cuire. Letitia James, l’actuelle procureure générale de l’Etat de New York, n’hésite pas à s’attaquer aux puissants. On se rappelle encore des poursuites judiciaires lancées contre Amazon parce que le géant du e-commerce avait prétendument omis de protéger ses travailleurs. Letitia James a aussi attaqué Facebook dans une affaire de monopole. Google connaît également la procureure générale de l’Etat pour avoir été traîné en justice par celle-ci toujours à cause d’une affaire de monopole. Sous son règne, le service de police de New York a aussi été poursuivie pour brutalité policière.

On compte parmi ces autres faits d’armes le blocage des expulsions illégales pendant la pandémie et l’obtention d’un accord majeur contre le harcèlement sexuel dans l’industrie de la construction. Si Letitia James n’hésite pas à s’attaquer au géant de la technologie et la police, elle n’a également pas froid aux yeux quand il s’agit de demander des comptes aux hommes politiques, à commencer par le gouverneur de l’Etat de New York.

Il “devrait être très inquiet”

En effet, la première procureure générale noire de l’Etat a publié un rapport en janvier montrant que les services du gouverneur Andrew Cuomo sous-déclaraient les décès dans les maisons de soins pendant la pandémie de la Covid-19. Il y a aussi eu des plaintes pour harcèlement sexuel contre le gouverneur. Donald Trump, n’est également pas épargné par Letitia James. Depuis 2019, le bureau de la procureure générale mène une anquête sur les pratiques commerciales au sein de la Trump Organization et de la famille Trump.

Le milliardaire républicain s’est férocement battu devant les tribunaux mais au fil des mois, Letitia James a réussi à déterrer des documents financiers qui selon les analystes semblent constituer un énorme danger juridique pour l’ex patron de la Maison Blanche. Le coprésident du New York Progressive Action Network George Albro, Trump « devrait être très inquiet ».