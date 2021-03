Dans un communiqué jeudi, l’ancien président américain Donald Trump avait critiqué le Wall Street Journal en appelant les républicains à l’abandonner et a blâmé ses détracteurs du GOP concernant les pertes du parti au Sénat de Géorgie. « Ils se battent pour les RINOS qui ont si gravement blessé le Parti républicain », a déclaré Trump dans un communiqué concernant la section d’opinion traditionnellement conservatrice du journal. « C’est là qu’ils sont et c’est là qu’ils seront toujours. Heureusement, plus personne ne se soucie beaucoup de l’éditorial du Wall Street Journal. Ils ont perdu une grande crédibilité » a ajouté l’ancien président.

Quelques heures plus tard, le comité de rédaction du Wall Street Journal a répliqué à Trump déclarant qu’il est mécontent d’eux parce qu’ils ont reconnu la réalité. « Les anciens présidents et vice-présidents nous ont dit à quel point les premiers mois de perte de pouvoir politique peuvent être psychologiquement difficiles. Nous pouvons donc comprendre si l’ancien président Trump est frustré ces jours-ci, et cela explique peut-être son attaque contre nous jeudi pour son rôle dans la perte du Sénat par le GOP », a déclaré le comité de rédaction.

Trump refuse d’assumer la responsabilité de ces défaites

Par ailleurs, le comité de rédaction, a plaisanté en retour concernant sa supposée perte de crédibilité. « Pour quelqu’un qui dit que nous n’avons pas d’importance, il passe certainement beaucoup de temps à nous lire et à nous répondre. Merci pour l’attention, » a écrit le comité. Pour le comité de rédaction, « ce qui semble vraiment déranger le résident le plus célèbre de Mar-a-Lago, ce n’est pas sa caricature de nos différences de politique. » « C’est que nous reconnaissons la réalité que M. Trump est la principale raison pour laquelle les républicains ont perdu deux courses au Sénat de Géorgie en janvier et donc la majorité au Sénat. M. Trump refuse d’assumer la responsabilité de ces défaites, contrairement à toutes les preuves » a réaffirmé le journal.

Trump a coûté aux républicains deux courses

Pour le journal, ce qu’il faut pour Trump et « pour les électeurs républicains qui veulent reconquérir le Congrès en 2022 et la Maison Blanche en 2024 » est d’accepter la réalité qui est la première étape vers la reprise. « Il a coûté aux républicains deux courses au Sénat de Géorgie le 5 janvier en faisant de ses allégations de fraude électorale le principal problème plutôt que de vérifier M. Biden et Nancy Pelosi, » a déploré le comité de rédaction qui a repris les mêmes arguments d’un article précédent qui a fait déchaîner Trump.