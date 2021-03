L’ancien président américain Donald Trump compte jouer le tout pour le tout pour avoir une visibilité sur la toile. Après avoir été banni des réseaux sociaux Facebook et Twitter, l’ancien locataire de la Maison Blanche a lancé son site internet. Dénommée 45Office.com, la plateforme a pour but d’établir un pont entre Donald Trump et ses partisans.

Il a donc pour objectif de permettre à ces derniers de demander des salutations personnalisées, de soumettre des lettres et de demander des participations à des évènements. L’information a été donnée dans un communiqué par le bureau de l’ancien président, dans la soirée d’hier lundi 29 mars 2021. « Grâce à ce bureau, le président Trump restera un champion infatigable pour les hommes et les femmes qui travaillent dur dans notre grand pays – et pour leur droit de vivre dans la sécurité, la dignité, la prospérité et la paix » peut-on lire sur la page d’accueil du site web de Donald Trump.

Notons qu’après avoir quitté la Maison Blanche, ce dernier a établi son nouveau bureau officiel en Floride. Contrairement à ses habitudes, il demeure cette-fois plus silencieux sur ses prochains projets, notamment son éventuelle réélection en 2024.