Aux USA, une fusillade a eu lieu il y a quelques heures dans des salons de massage asiatiques faisant 8 morts dont 6 femmes d’origine asiatique. Cette fusillade intervient dans un contexte des actes anti-asiatiques dans le pays, dû à la pandémie du coronavirus que certains attribuent aux asiatiques. Les fusillades ont eu lieu dans la région d’Atlanta.

Un suspect a d’ores et déjà été arrêté, et “il est hautement probable” qu’il soit lié aux trois attaques répertoriées. Mais les forces de l’ordre ne sont pas en mesure de confirmer si ces attaques ont été motivées pas un mobile raciste. Une première fusillade a eu lieu aux environs de 17h (heure locale) et a fait 4 morts et 2 blessés. Quelques heures plus tard, deux autres fusillades ont été répertoriées dans la même région faisant 4 autre victimes.

“A leur arrivée, les policiers ont retrouvé trois femmes décédées à l’intérieur (du salon de massage) de blessures par balle visibles. Toujours sur place, les policiers ont été informés de tirs effectués de l’autre côté de la rue“ rapportent les autorités dans un communiqué rendu public il y a quelques heures. Le suspect, Robert Aaron Long, âgé de 21 ans a été arrêté après une course-poursuite à des centaines de kilomètres d’Atlanta.