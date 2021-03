Les Républicains au sénat n’en voulaient pas. Même des démocrates n’étaient pas trop favorables à sa nomination. Neera Tanden celle que Joe Biden voulait nommer à la tête du Bureau de la gestion et du budget à la Maison-Blanche, a eu le temps de se faire des “ennemis” au Sénat. En effet, elle avait fait par le passé des commentaires sur des sénateurs républicains. Ce que ces derniers n’ont visiblement pas digéré. Dans le camp républicain donc, Neera Tanden n’avait manifestement aucune chance de trouver grâce auprès d’un sénateur. Chez les démocrates, on pouvait approuver sa nomination mais l’un d’eux s’est ouvertement prononcé contre elle fin février.

Le sénateur de la Virginie-Occidentale Joe Manchin a estimé que ses propos « ouvertement politiques » ne manqueraient pas d’avoir un « impact toxique » sur les relations entre la présidence américaine et le Congrès. Il faut dire que Bernie Sanders, un autre sénateur démocrate n’a pas soutenu ouvertement Mme Tanden que les progressistes comme lui trouvent un peu au centre. La Maison Blanche a essayé de convaincre Lisa Murkowski, une républicaine modérée afin qu’elle vote pour Tanden mais celle-ci n’a toujours pas clairement donné son avis jusqu’à hier mardi 02 mars. Krysten Sinema, une autre démocrate modérée n’a pas non plus adopté une position claire.

“J’apprécie à quel point vous et votre équipe à la Maison Blanche avez travaillé dur“

On ignorait si elle voterait pour ou contre Tanden. C’est dans ce climat que la présidente du Center for American Progress a demandé à Biden d’abandonner l’idée de faire d’elle la patronne du Bureau de la gestion et du budget à la Maison-Blanche. « J’apprécie à quel point vous et votre équipe à la Maison Blanche avez travaillé dur…Malheureusement, il semble désormais évident qu’il n’y a pas de voie pour obtenir une confirmation, et je ne veux pas que l’examen de ma nomination soit une distraction face à vos priorités » a-t-elle dit au président américain.

« J’ai accepté la demande de Neera Tanden de retirer » sa candidature

Joe Biden a répondu favorablement à sa demande. « J’ai accepté la demande de Neera Tanden de retirer » sa candidature, a laissé entendre mercredi 03 mars le président des Etats-Unis via un communiqué. C’est le premier revers de Biden au Sénat depuis son accession à la présidence américaine. Inutile de rappeler que démocrates et républicains se partagent chaque moitié du sénat. 50 places chacun. Mais les démocrates ont un léger avantage. La vice-présidente Kamala Harris est aussi considérée comme une membre du Congrès.