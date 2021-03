La Maison Blanche n’en dit que du bien. Son plan de relance de 1900 milliards de dollars va réduire de moitié la pauvreté des enfants et créer plus de 7 millions d’emplois dans l’année en cours. Il facilitera aussi l’accès aux soins de santé et fournira des aides pour la vaccination généralisée. Des experts américains voient également d’un bon œil ce plan de relance de l’économie américaine qui devrait selon eux, doper la croissance. Janet Yellen, la secrétaire au Trésor partage le même optimisme. Dans un communiqué elle indique que le pays pourra retrouver « le plein emploi dès l’année prochaine ».

“C’est l’une des pires lois que j’ai vues”

Si du côté des Démocrates ce plan est salvateur pour l’économie américaine, les Républicains ont un tout autre avis. Ils ont d’ailleurs voté contre ce plan. Mais les démocrates étant majoritaires à la Chambre des représentants, le plan a été approuvé par 220 voix pour et 211 contre. Le chef des Républicains à la chambre basse du Congrès Kevin McCarthy, a dénoncé « une longue liste de priorités de gauche qui datent d’avant la pandémie et ne répondent pas aux besoins des Américains ».

Sa collègue, la démocrate Nancy Pelosi applaudit par contre ce qu’elle considère comme l’une des lois les plus importantes de ces dernières décennies. Pour elle, les Etats-Unis sont à « un tournant décisif » de leur histoire. Mitch McConnell, le patron des sénateurs du GOP ne voit pas les choses de cette façon. Il n’a d’ailleurs pas hésité à tirer à boulets rouges sur ce plan de relance qui est selon lui, « l’une des pires loi » qu’il lui a été donné de voir. « Un exemple classique de programme démocrate hypertrophié » .

“Chaque élément du plan de sauvetage américain répond à de véritables besoins“

L’entrée en vigueur de cette nouvelle loi votée par la chambre basse du parlement américain mettra 400 milliards de dollars à la disposition de citoyens américains sous forme d’aides directes pouvant aller jusqu’à 1400 dollars par individus et personne à charge. Il y a aussi 10 milliards consacrés à la production de vaccins, 50 milliards pour les tests et le traçage et environ 15 milliards de dollars pour la vaccination entre autres.

Joe Biden est satisfait de l’adoption de ce plan de relance. C’est pour lui, « une victoire historique, historique, pour les Américains ». « Chaque élément du plan de sauvetage américain répond à de véritables besoins » a indiqué le chef de la Maison Blanche. Il a “hâte” d’apposer sa signature sur cette loi.