L’aventure politique chez les Trump s’était achevée avec la défaite de Donald aux dernières élections présidentielles. L’aventure avait certes été stoppée net au soir de ce 04 novembre, mais pas les velléités politiques de la famille. Le président évincé lui-même se plaisait à laisser entendre qu’il pourrait se représenter en 2024. Mais en dehors de Donald Trump pour le poste de président, d’autres membres de la famille caressaient eux-aussi des ambitions politiques ; et ce n’était pas les personnes auxquelles on aurait tout de suite pensé.

Lara Trump sénatrice ?

Lara Lea Trump, 37 ans, est l’épouse de l’homme d’affaire et second fils de l’ancien président républicain, Eric Trump. Productrice pour la télévision, la jeune femme n’était pas une grande fan ni une grande habituée des feux de la rampe. D’ailleurs aux premières heures de l’épopée victorieuse de 2016, Lara Trump s’était comme éclipsée pour laisser la place à la fille ainée du magnat, et ancien mannequin Ivanka Trump.

Pourtant Lara savait être active et pour beaucoup Donald Trump lui devrait d’avoir obtenu le vote républicain dans son état d’origine, la Caroline du Nord. Plus tard à la Maison-Blanche, Lara Trump se distinguera selon la presse américaine comme étant l’un des porte-paroles vedettes de l’administration Trump. Esprit politique adroit et aiguisé, l’épouse d’Eric est celle, qui de l’avis de nombreux observateurs, avait le plus de chance après Donald Trump, de mener avec succès une carrière politique nationale. Et Lara Lea Trump y songe déjà sérieusement.

La femme avait révélé il y a peu ses ambitions pour le siège sénatorial de la Caroline du Nord après que le sénateur actuel, Richard Burr, impliqué dans une affaire de délit d’initié, ait révélé vouloir ne pas poursuivre après son troisième mandat qui prend fin en 2023. Ce Mardi interrogée au cours d’une émission télévisée sur cette ambition, la productrice avait répondu « Oui, j’y réfléchis toujours, absolument ».