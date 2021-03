Le rappeur T.I. et sa femme, Tameka Harris ont visiblement du souci à se faire. En effet, quelques semaines après les accusations qui ont été portées contre le couple sur les réseaux sociaux, une demande d’enquête a été formellement déposée. Le motif de cette enquête est agression sexuelle, séquestration, menaces et ingestion forcée de drogues. A la faveur d’une conférence de presse qu’il a organisée ce lundi 1er mars, un avocat new-yorkais, Tyrone Blackburn a demandé l’ouverture d’une enquête.

Une dizaine de femmes l’accusent

L’homme de Droit aurait été joint par une dizaine de femmes pour des accusations presque identiques. La demande d’ouverture de l’enquête a été adressée tant aux autorités de la Californie que celles de la Géorgie. Selon les précisions apportées par l’avocat new-yorkais, les faits qui sont reprochés au couple se seraient déroulés entre 2005 et 2017. De son côté, le couple qui fait déjà les frais sur le plan professionnel de ces différentes accusations, a rejeté avec véhémence les propos de l’avocat.

Il rejette les accusations…

Par le canal d’un communiqué, le conseil du couple a fait savoir que ces différentes accusations sont sans fondements. « Clifford (TI) et Tameka Harris nient dans les termes les plus forts possibles ces allégations non fondées et sans fondement », indique le communiqué de l’avocat. « Nous sommes convaincus que si ces allégations font l’objet d’une enquête approfondie et équitable, aucune accusation ne sera portée. », a poursuivi l’avocat.