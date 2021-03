L’ancien président démocrate Barack Obama a été fortement critiqué suite à certains commentaires qu’il a tenus sur la vice-présidente américaine. En effet, lors d’une collecte de fonds dans la région de la baie pour le Comité national démocrate, le prédécesseur de Donald Trump a dit tout le bien qu’il pense de Kamala Harris. Il a non seulement qualifié le parcours professionnel de la première femme à occuper un si grand poste aux Etats-Unis mais également sa beauté.

“La plus belle procureure général du pays…”

«Vous devez également faire attention, tout d’abord, dire qu’elle est brillante, qu’elle est dévouée et qu’elle est dure, et qu’elle est exactement ce que vous voudriez à quiconque applique la loi et s’assure que tout le monde obtient un shake juste. », a déclaré Barack Obama. «Elle se trouve également être, de loin, la plus belle procureure générale du pays.», avait-il poursuivi.

Mais ces mots n’ont pas été du goût de certains. Pour Jonathan Chait, un collaborateur du magazine New York, les commentaires de Barack Obama sont juste « honteux ». «Les femmes ont du mal à être jugées uniquement sur leurs mérites. Discuter de leur apparence dans le contexte de l’évaluation de leur rendement au travail aggrave la situation.», a laissé lire l’écrivain.

Obama présente ses excuses

Cette polémique a rapidement fait réagir l’ancien président qui a présenté ses excuses à la femme politique. « Il ne voulait en aucune façon diminuer les réalisations professionnelles du procureur général et ses capacités. », a clarifié l’attaché de presse Jay Carney. L’ancien président « reconnaît pleinement le défi que les femmes continuent de relever sur le lieu de travail et qu’elles ne devraient pas être jugées en fonction de leur apparence », a poursuivi l’attaché de presse