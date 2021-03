C’est une première ! Aux USA, le frère du président du Honduras a été condamné à la prison à vie. Tony Hernandez, ancien député est le frère du président du Honduras Juan Orlando Hernandez. La justice américaine l’accuse d’avoir participer à un trafic géant de drogue impliquant près de 185 tonnes de cocaïne.

Pour la justice américaine il a commandité des assassinats et des intimidations et mérite donc cette lourde peine. « Il a été député du Honduras et aurait pu utiliser son pouvoir pour de bonnes causes mais il a choisi une direction totalement opposée » a affirmé le juge Kevin Castel. La justice l’accuse même, d’avoir transformé le Honduras, en complicité avec son frère président, en un « narco-État ».

Sur Twitter, son président de frère avait en quelque sorte anticipé une lourde condamnation : « Pour toute la famille, les nouvelles attendues de NY seront douloureuses. Et que dire d’autre d’un procès où le témoignage du principal «coopérateur» des procureurs a maintenant été révélé par les propres enregistrements secrets de la DEA comme un mensonge? »