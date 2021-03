Une élue républicaine a profité de son passage ce dimanche sur «Face the Nation» pour inviter ses compatriotes à se faire vacciner contre le Covid-19. Il s’agit de l’élue de Louisiane Julia Letlow. Alors que l’animatrice l’interrogeait sur la méfiance enregistrée auprès des républicains par rapport au vaccin, celle-ci a fait remarquer qu’elle sera une ardente défenseuse du vaccin.

“Le Covid peut toucher toutes les familles…”

Elle a également invité les uns et les autres à se rappeler du dégât causé par la pandémie du Covid-19 dans sa famille. En effet, son époux est décédé du covid-19 en décembre dernier. «Je veux être un défenseur et une voix pour tout le monde. Regardez ma famille. Utilisez mon histoire», a-t-elle déclaré. « Le COVID peut toucher toutes les familles. Il existe un vaccin qui a des capacités vitales. Je veux encourager tout le monde à lui faire confiance et à se faire vacciner. », a poursuivi la femme politique.

Son époux de 41 ans décède après les élections

A 41 ans, son époux du nom de Luke Letlow a succombé à la maladie alors qu’il avait remporté l’élection du 5e district de Louisiane lors d’un second tour début décembre. Son épouse s’est donc mise dans la course quand le gouverneur a organisé une élection spéciale pour le remplacer.