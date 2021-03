L’ancien président américain Donald Trump a réitéré ses appels aux dons. Pour autant, ce dernier a demandé à ses supporteurs de cibler son comité d’action politique, plutôt que le parti républicain. Une sortie qui intervient dans un contexte tendu entre les deux entités. Une attaque qui démontre d’ailleurs que Trump continue de suivre avec attention tout ce qui se fait.

En effet, le président Trump a tout simplement confirmé que s’il supportait le parti républicain et l’ensemble de ses comités les plus importants, celui-ci ne suivait pas « RINOs and fools », comité du parti pour les levées de fonds. De fait, Trump a appelé ses supporters à cibler son comité d’action politique, ce qui devrait l’aider à mieux travailler autour de ses projets.

Trump appelle à faire des dons à son propre comité

Une manière également pour Trump, de s’imposer comme l’homme à tout faire du parti républicain. Depuis son départ de la Maison-Blanche, celui-ci fait la pluie et le beau temps, n’hésitant pas à pointer du doigt ou menacer les élus qui ne lui feraient pas assez confiance. Aujourd’hui, ils sont d’ailleurs encore de nombreux élus à pleinement le suivre. Sa décision de s’éloigner un tout petit peu du parti pourrait-elle changer les choses ?

Le parti républicain calme le jeu

Le parti lui, a bien compris qu’il avait encore besoin de Trump pour exister. Depuis cette petite « prise de bec », les représentants républicains ont décidé de calmer le jeu affirmant qu’ils étaient prêts et ravis de collaborer avec le clan Trump dans le cadre des élections mid-terms de 2022. Pour l’occasion, la majorité démocrate au Sénat et à la Chambre des députés pourrait être chamboulée.