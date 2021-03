Depuis qu’il n’est plus président, le train de vie de l’ancien locataire de la Maison Blanche Donald Trump semble s’être réduit. En effet, le prédécesseur de Joe Biden a été vu dans un petit avion alors qu’il y a encore quelques mois, il faisait ses déplacements à bord du luxueux avion Air Force One, appartenant au gouvernement américain.

Un avion d’une petite taille

L’information a été donnée par le média britannique Daily Mail New York, qui a obtenu des photos de Donald Trump à bord d’un petit avion. L’appareil en question est un Cessna Citation X et a une petite taille comparée à l’Air Force One. Le Cessna peut accueillir entre 9 et 12 passagers et a été enregistré auprès de la Trump Organization, la société de Donald Trump. Par ailleurs, l’ex-numéro un américain n’a pas voulu utiliser son grand avion, le Boeing 757 qui dispose de 43 places qu’il avait utilisé pour la campagne présidentielle de 2016.

« Oh… PAUVRE Trump »

Cette situation n’est pas passée inaperçue aux internautes qui se sont moqués de Donald Trump sur la toile. « Oh… PAUVRE Trump, il doit maintenant piloter un PETIT avion Cessna…» et « Après nous avoir fait plier pendant 4 ans, au moins maintenant, Trump doit se pencher à l’intérieur de son propre avion » a laissé voir un autre internaute. «Voici une petite friandise juteuse pour vous. Vous vous souvenez de ce gros vieux jet Trump qu’il avait l’habitude de piloter? Eh bien, Trump vole maintenant sur un petit Cessna » a écrit un autre internaute.

#Trump moqué sur la toile (à cause de la taille de l'avion) pic.twitter.com/bR6rmmeXrR — La Nouvelle Tribune (@LNTribune) March 12, 2021