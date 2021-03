Donald Trump n’a visiblement pas encore dit son dernier mot suite à sa défaite à la dernière élection présidentielle aux Etats-Unis. A la faveur d’une interview qu’il a accordée à sa belle-fille Lara Trump, il a entretenu un mythe autour de sa participation ou non à la prochaine élection présidentielle de 2024. « Vous avez de l’espoir, je peux vous le dire, vous avez de l’espoir. Nous aimons notre pays, ce pays, nous devons tous beaucoup à notre pays, mais maintenant nous devons aider notre pays. », a-t-il répondu alors que sa belle-fille lui demandait si ses partisans pouvaient espérer une nouvelle candidature.

Plusieurs piques à l’endroit de Biden

Au cours de cette interview qui aura duré près de 20 minutes, le milliardaire républicain n’a pas manqué de lancer des piques à l’endroit de son successeur. Il s’est moqué de la chute qu’il a effectuée alors qu’il montait les escaliers donnant accès à l’avion présidentiel. L’ancien locataire de la Maison-Blanche n’a pas manqué de critiquer les médias américains. Donald Trump estime que la liberté d’expression a pris un coup aux Etats-Unis depuis l’arrivée au pouvoir de l’actuel régime.

Il revient sur la chute de Biden

« Mais ils ont couvert cela pendant des semaines, et ce type tombe trois fois, il ne pouvait pas se lever, la troisième fois, il ne savait pas où diable il était. Et ce n’était pas dans les nouvelles du soir, à part quelques réseaux, mais ce n’était pas ABC, CBS, NBC, et il n’y avait presque aucune couverture. C’est incroyable », a-t-elle déploré face à sa belle-fille. Plusieurs autres sujets ont été également