Ces accusations ne sont pas nouvelles. Elles ont même failli lui coûter une destitution il y a plus d’un mois. En effet, l’ancien président américain Donald Trump est attaqué devant la justice par deux policiers pour avoir incité les manifestants à l’émeute le 06 janvier dernier à Washington. Ils en veulent pour preuve le tweet de l’ex locataire de la Maison Blanche en date du 19 décembre dans lequel il déclarait ceci : « Grande manifestation à Washington le 6 janvier. Soyez là. Ce sera sauvage ! ». Pour les policiers c’était un cris un guerre « pris par de nombreux partisans de Trump comme un véritable appel aux armes ». Le 6 janvier en question, les soutiens du milliardaire républicain ont effectivement répondu à son appel à manifester.

Ils s’étaient réunis dans la capitale fédérale pour faire pression sur le Congrès en session pour la validation des résultats de la présidentielle américaine gagnée par Joe Biden, le rival du magnat de l’immobilier. Il y a ensuite eu des débordements et la foule en colère, a attaqué le Capitole. Les policiers ont aussi notifié dans leur plainte contre Donald Trump que ces émeutes ont failli leur coûter la vie. Sidney Hemby, qui cumule 11 années de service, et James Blassingame, (17 ans de métier) ont affirmé qu’ils avaient subi de graves blessures.

Action en dommages-intérêts intentée contre le magnat de l’immobilier

Et le coupable désigné selon ces deux policiers du Capitole, n’est personne d’autre que Donald Trump. Selon la plainte obtenue par TMZ, Blassimgame dit avoir été jeté contre une colonne de pierre. Ce qui a occasionné des blessures au niveau de sa colonne vertébrale et à l’arrière de sa tête. Hemby de son côté dit avoir été écrasé contre les portes du côté est du Capitole en essayant de retenir les insurgés.

Le policier parle aussi des coupures et des écorchures au visage, aux mains et sur le corps pendant l’attaque du temple de la démocratie américaine. Les deux agents intentent une action en dommages-intérêts non spécifiés pour leurs blessures physiques et leur détresse émotionnelle.