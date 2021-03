Pour n’avoir pas été soutenu par le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, dans ses allégations sans preuve de fraude électorale, l’ancien président américain Donald Trump a voulu lui rendre le coup. Dans un communiqué ce lundi, Trump a accordé tout son soutien au challenger de Raffensperger, Jody Hice qui se présentera pour le poste de secrétaire d’État plutôt que de chercher à être réélu dans le 10e district du Congrès de Géorgie. « Jody a été un combattant inébranlable pour les valeurs conservatrices de la Géorgie et est un allié fidèle du programme America First », a déclaré le leader du GOP dans un communiqué.

« Contrairement à l’actuel secrétaire d’État géorgien, Jody mène l’avant avec intégrité », a ajouté Trump. « J’ai 100% de confiance en Jody pour lutter pour des élections libres, justes et sûres en Géorgie, conformément à notre bien-aimée constitution américaine. Jody mettra fin à la fraude et fera preuve d’honnêteté dans nos élections. Jody aime le peuple géorgien et a mon entière et totale approbation, » a affirmé le 45e président américain.

Le premier à perdre la Géorgie de 1992

Depuis 1992, Donald Trump a été le premier candidat présidentiel républicain à perdre la Géorgie en 2020. Dans ce même Etat clé, les républicains ont également perdu les deux sièges du Sénat lors du second tour des élections, ce qui leur a coûté la majorité au Sénat. Comme il le soutient jusqu’à ce jour, Trump n’a pas reconnu sa défaite et a allégué que les élections avaient été volées dans le cadre d’une manœuvre massive de fraude électorale. Lui et ses proches ont accusé Raffensperger et le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp ne pas en faire assez pour lutter contre la fraude.

Trump comparé à Stacey Abrams

Dans un éditorial publié lundi aux Affaires nationales, le secrétaire d’État de Géorgie a comparé les affirmations de Trump à celles formulées par la démocrate Stacey Abrams en 2018. En effet, Abrams avait refusé de concéder sa perte électorale à Kemp, affirmant que l’élection lui avait été volée par la suppression des électeurs et fraude. « De mon point de vue, l’aspect le plus frappant de l’épreuve de Trump n’était pas sa nouveauté, mais le sentiment inébranlable de déjà-vu qui me tenait tout au long », a écrit Raffensperger.

« En tant que figure nationale majeure, [Abrams] avait une obligation distincte d’éviter de calomnier notre système électoral. Bien que ses fausses accusations (heureusement) n’aient pas conduit à la violence, elles continuent d’être largement crues et répétées même maintenant, et même par des gens qui se disent préoccupés par l’intégrité de notre démocratie. Les effets corrosifs de ces mensonges se propagent encore, » a ajouté le secrétaire d’Etat.