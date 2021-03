Visiblement très agacé par les déclarations de deux de ses anciens conseillers sur la Covid-19 dans un documentaire de CNN, Donald Trump a décidé de leur répondre. Et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il n’y est pas allé de main morte. Le milliardaire républicain a dans un long communiqué publié hier lundi, accusé le Docteur Anthony Fauci et le médecin militaire Deborah Birx de faire leur « autopromotion, essayant de réécrire l’histoire pour faire oublier leurs mauvais instincts et leurs recommandations défaillantes ». Des recommandations que l’ancien président dit avoir heureusement presque toujours refusé de suivre.

En effet, sur CNN, le Dr Fauci reprochait au républicain d’avoir demandé aux Etats américains de se « libérer » alors que les experts recommandaient le respect des mesures sanitaires. L’immunologue dit avoir été choqué par ce discours dans l’ancien locataire de la Maison Blanche. Deborah Birx, celle dont le visage s’était décomposé en entendant Donald Trump parlé de l’efficacité des désinfectants contre la Covid-19, avait aussi confié à CNN l’acte posé par le magnat de l’immobilier après qu’elle ait parlé de la dissémination du nouveau coronavirus dans les zones rurales.

“C’était une voix très négative qui n’avait pas les bonnes réponses“

A l’en croire, elle a reçu un appel « très difficile » de la part de M Trump. Dans son communiqué, le mari de Melania a dit ce qu’il pensait de chacun d’eux. Le Dr Fauci est pour lui, « le roi des retournements de veste (…) pour se donner bonne apparence ». Deborah Birx est quant à elle, « une menteuse confirmée, qui n’a presque plus aucune crédibilité…C’était une voix très négative qui n’avait pas les bonnes réponses…Qui peut l’oublier ? » a déclaré Donald Trump évoquant une réunion de famille à laquelle le médecin militaire avait pris part après la fête de Thanksgiving alors qu’elle avait demandé à ses concitoyens de ne pas sortir de leur maison afin d’arrêter la propagation du virus.

Pour lui, « si ça n’avait tenu qu’à eux, nous serions en ce moment enfermés dans nos sous-sols et notre pays traverserait une dépression financière ». Donald Trump n’a pas manqué de s’enorgueillir des actions menées par son administration pour la recherche et la mise au point des vaccins. En effet, celle-ci avait mis plusieurs milliards dans nombre de projets de vaccins.