Aux Etats-Unis, une nouvelle espèce de moustiques porteuse de virus a été identifiée. A en croire les précisions qui ont été apportées sur cette espèce, elle serait aperçue dans les comtés de Miami-Dade et Broward. La découverte aurait été faite par un chercheur co-auteur d’une étude en 2019 près du Parc national des Everglades dans le sud de la Floride.

Une propagation le long du Gulf floridien…

L’étude réalisée conjointement par Lindsay Campbell et Lawrence Reeves, un entomologiste de l’Université de la Floride et l’auteur de la découverte indique qu’il y a de fortes possibilités que les moustiques se propagent le long du Gulf floridien et de la côte atlantique. Selon une publication qui a été faite par le New York Post et qui s’est basée sur le média indépendant NPR, l’insecte avait été principalement observé dans les Caraïbes et en Amérique latine.

Auteur du virus de la fièvre jaune

Toujours selon le NPR cité par le New-York Post, ce type de moustiques est reconnu au Brésil pour être porteur des virus tels que l’encéphalite équine vénézuélienne et la fièvre jaune. Lindsay Campbell pour sa part a fait savoir que les moustiques Aedes scapularis ont tendance à vivre dans les endroits intérieurs. L’autre chose qui les caractérise serait qu’ils se nourrissent tant chez les humains que chez les animaux sauvages.