Un échange de coups de feu a récemment étonné plus d’un d’autant plus qu’il avait lieu entre un père et son fils. Les faits se sont déroulés dans le jardin du père dans une maison à Newman, une ville en Géorgie aux Etats-Unis. La caméra de vidéosurveillance de la maison a filmé toute la scène et a montré comment l’incident s’est produit. On voit donc, Mario Paul Clarke âgé de 26 ans et son père détenant tous les deux une arme à feu.

Pendant tout le reste de la scène, c’est le fils qui apparaît à l’écran

Le père dont le nom n’a pas été révélé avait en premier pointé l’arme sur son fils avant de vite rentrer à l’intérieur de sa maison. Pendant tout le reste de la scène, c’est le fils qui apparaît à l’écran. On le voit pointer l’arme en direction de la maison de son père, essayant d’éviter des coups de feu. D’après les informations données par le média américain Atlanta Journal-Constitution, la fusillade n’a fait aucune victime. Il a par ailleurs souligné que l’incident a commencé à partir du moment où le père a remarqué que son fils détenait une arme à feu.

Sa caution fixée à 8000 dollars

Lorsqu’il a demandé à ce dernier de la lui rendre, il a refusé et a par la suite choisi de pointer l’arme sur son père. Ce dernier ne voulant pas se laisser faire est allé dans sa maison chercher son arme. C’est finalement lui, qui a fait appel aux forces de l’ordre. A l’arrivée des agents de police, ils ont arrêté Mario Paul Clarke. Il est accusé de voie de fait et possession d’une arme à feu. Au regard de la gravité des faits, il est actuellement détenu dans une prison du comté de Coweta. Le tribunal a fixé sa caution à 8000 dollars.