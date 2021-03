Une amende de 50 000 dollars de la part de la NBA assortie d’une suspension d’une semaine. C’est du moins la sanction qui a été prononcée contre Meyers Leonard, le pivot du Miami Heat ce jeudi 11 mars. Le sportif aurait tenu un peu plus tôt dans la semaine des propos antisémites. L’incident se serait produit lors de la diffusion sur Twitch d’un jeu vidéo. A en croire les informations rapportées sur ce sujet, le joueur se serait entretenu avec des membres de l’Anti Defamation League.

Il suivra un programme sur la diversité culturelle

Il s’agit en effet d’une institution qui a vocation de lutter contre l’antisémitisme. Il est également contraint de suivre un programme sur la diversité culturelle. On retient du communiqué qui a été rendu public par Adam Silver, le patron de la NBA que le commentaire du sportif n’avait pas sa place au sein de la NBA. Aussi, a-t-il formellement été notifié au mis en cause.

“Commentaire inexcusable…”

« Le commentaire de Meyers Leonard était inexcusable et blessant et un terme aussi offensant n’a pas sa place dans la NBA ou dans notre société », fait remarquer Adam Silver. « Nous avons fait savoir à Meyers que des commentaires désobligeants comme celui-ci ne seront pas tolérés et qu’on attendra de lui qu’il défende les valeurs fondamentales de notre ligue – égalité, tolérance, inclusion et respect – à tout moment pour aller de l’avant. », a-t-il poursuivi.