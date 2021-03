Les législateurs de l’Etat de Géorgie aux Etats-Unis ont adopté hier jeudi 25 mars, une loi qui impose des nouvelles restrictions sur le vote. Elle permet aux responsables de l’Etat d’avoir plus de contrôle sur les conseils électoraux qui certifient les élections. Elle ajoute également des exigences d’identification des électeurs pour les bulletins de vote par correspondance entre autres. C’est une victoire pour l’ancien président Donald Trump. Brian Kemp, le gouverneur républicain de l’Etat s’est empressé d’apposer sa signature sur cette nouvelle loi qui de son point de vue, «rend le vote plus facile et plus difficile la tricherie ».

Interrogé par CNN, le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, a déclaré qu’il défendrait toujours la liberté des électeurs, mais ne critiquera pas la nouvelle loi. “En mettant en œuvre cette loi, je veillerai à ce qu’aucun électeur géorgien éligible ne soit empêché d’exercer son droit de vote, et je continuerai à sécuriser davantage nos élections afin que chaque Géorgien puisse avoir confiance dans les résultats de nos élections“, a-t-il déclaré. M Raffensperger, avait rejeté il y a quelques mois, la demande d’annulation de la victoire de Biden formulée par Trump lors d’un appel téléphonique entre les deux hommes,

“Toute cette initiative est anti-américaine”

Stacey Abrams, la démocrate qui est pressentie pour affronter Brian Kemp lors des élections de 2022 a condamné la nouvelle loi qui de son point de vue, ‘sape volontairement la démocratie américaine en donnant le pouvoir aux dirigeants républicains de renverser les résultats d’un scrutin qui ne les arrange pas. « Plus que jamais, les Américains doivent exiger une action fédérale pour protéger les droits de vote alors que nous continuons à lutter contre ces efforts manifestement inconstitutionnels… » a exhorté l’ancienne législatrice de l’Etat.

Il faut dire que Joe Biden est sur la même longueur d’onde que Stacey Abrams. Il a exprimé son inquiétude face à une “initiative est anti-américaine”. “Ce qui m’inquiète, c’est à quel point toute cette initiative est anti-américaine. C’est malade. C’est malade” s’est indigné Joe Biden lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche .