Bien qu’annoncé efficace à 91,6% contre les formes symptomatiques du Covid-19 selon des résultats publiés dans la revue médicale The Lancet et validés par des experts indépendants, l’Agence européenne des médicaments (EMA) attend encore plus du vaccin russe Spoutnik V. Au cours d’une intervention ce dimanche sur la chaîne de télévision autrichienne ORF, la présidente du conseil de direction de l’EMA, Christa Wirthumer-Hoche a déconseillé aux pays membre de l’Union européenne d’autoriser Spoutnik V en urgence, pour raisons de données insuffisantes sur les personnes vaccinées. Selon elle, précipiter l’autorisation du vaccin « c’est un peu comparable à la roulette russe »

Cette mise en garde est intervenue à un moment où le gouvernement autrichien et d’autres pays européens multiplient les efforts auprès de Moscou pour s’approvisionner le vaccin. « Nous avons besoin de documents que nous pouvons passer en revue. Pour le moment, nous n’avons pas de données sur les effets secondaires concernant les personnes vaccinées, » a-t-elle déclaré. « Nous sommes dans l’inconnu et c’est pourquoi je déconseille vivement de délivrer une autorisation nationale en urgence », a ajouté la responsable de l’EMA invitant les pays à attendre le Ok de l’agence.

Plus 50 millions de doses pour l’UE

La semaine dernière, l’EMA a démarré l’examen du vaccin russe Spoutnik V, une étape importante dans le processus devant conduire au déploiement du vaccin dans l’UE. Toutefois, Mme Wirthumer-Hoche a invité les pays à un peu plus de patience. « Nous pourrons avoir Spoutnik V sur le marché à l’avenir, mais une fois que nous aurons examiné les données nécessaires » en nous basant « sur les normes européennes de contrôles de qualité et d’efficacité » a-t-elle rappelé. Après l’annonce de la mise en examen du vaccin par l’EMA, Moscou a indiqué être prêts à fournir à l’Europe, plus de 50 millions de doses de son vaccin à partir de juin.