Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, circule une vidéo assez peu ordinaire. En effet, alors qu’il était en plein entrainement avec son coach, un bodybuilder s’est fait déchirer la poitrine. Le sportif du nom de Ryan Crowley a eu l’accident en essayant de soulever une charge qui pesait plusieurs dizaines de kilos. Sous la pression, on pouvait voir dans la vidéo le pectoral droit de ce dernier se déchirer.

Un accident lors de l’entrainement

La scène qui s’est produite lors de l’entrainement a été filmée et diffusée sur les médias sociaux. Selon le diagnostic qui a été posé à l’hôpital, le sportif souffrait d’une déchirure du muscle et de l’os. Il aura fallu l’aide de son coach, pour pouvoir mobiliser sur GoFoundMe les fonds afin de procéder aux soins médicaux. Le sportif ne bénéficiait pas d’une assurance à Dubaï où a eu lieu l’accident.

L’intervention se déroule avec succès

« Je ne peux pas croire que ça soit arrivé, (…) Si vous me connaissez-vous savez que cela est extrêmement dur, et que je lutte pour faire face à cela, mais il faut aller de l’avant et en ressortir plus fort », avait publié dans un premier temps le sportif. Notons que selon une autre publication qu’il a faite sur les médias sociaux, il a annoncé que l’intervention a été un succès et il pourrait reprendre son sport après sa cicatrisation.