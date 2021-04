En Russie, les autorités pénitentiaires refusent d’admettre qu’Alexeï Navalny se trouve dans de mauvaises conditions. Pour rappel, ce dernier a récemment entamé une grève de la faim afin de dénoncer le manque de soins, lui qui affirme être malade. Pour autant, du côté de Moscou, on explique que ce dernier dispose de tous les soins nécessaires, conformément aux indications liées à son état actuel.

Mais ce n’est pas tout. En effet, les autorités russes ont confirmé que le détenu Navalny, actuellement emprisonné dans une colonie pénitentiaire de la région de Vladimir, disposait d’un droit de sommeil ininterrompu, de huit heures, conformément aux règles actuellement en vigueur. Pour autant, celles-ci ont confirmé qu’un blâme lui a été adressé.

Navalny entame une grève de la faim

Navalny est accusé de ne pas vouloir effectuer les tâches imposées et de violer les règles en vigueur liées au code vestimentaire. Enfin, ce dernier ne respecterait pas non plus son emploi du temps. De quoi agacer la diplomatie américaine. En effet, le porte-parole du ministère des affaires étrangères, Ned Price, a expliqué qu’aux yeux de Washington, Navalny était un prisonnier politique.

Moscou réfute ces accusations

Pour rappel, ce dernier a été condamné à une peine de prison de deux ans pour ne pas avoir respecté les conditions du contrôle judiciaire imposé, et ce, à six reprises. Avant ça, il a été reconnu coupable et condamné dans une affaire de corruption et détournement de fonds au sein de la filiale russe du groupe Yves Rocher.