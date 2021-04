L’arrestation de Joël Aïvo continue de défrayer la chronique au Bénin. Moïse Kerekou, un de ses compagnons de lutte resté silencieux jusque-là, a décidé de se prononcer sur l’affaire et affirme avoir le cœur meurtri. Lire ci-dessous sa déclaration.

Message de Moïse Kerekou

C’est avec un cœur meurtri que j’ai appris et suivi l’interpellation et l’emprisonnement du Professeur Aïvo Joël avec lequel j’étais en duo dans le cadre des élections présidentielles de 2021 pour le compte du Front pour la Restauration de la Démocratie (FRD). Comme vous le savez tous, notre duo a été recalé faute de parrainage. Je connais le Professeur Aïvo depuis 2006, c’est un légaliste et un homme intègre. Il ne mérite pas ce sort.

En ces circonstances malheureuses et douloureuses – n’oublions pas Reckya Madougou qui est aussi incarcéré depuis plus d’un mois et son colistier Patrick Djivo qui a subi un AVC – mes pensées vont à l’endroit de son épouse (Joël) et de ses enfants ainsi qu’à sa famille et à son staff politique. Je n’oublie pas ses nombreux militants, ses étudiants et tous ceux qui l’aiment.

Mais j’ai l’intime conviction qu’au dessus de la justice des hommes, il y’a la JUSTICE DIVINE.