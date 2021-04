Les résultats provisoires de la Présidentielle du 11 avril 2021 sont tombés hier mardi à Cotonou. La Commission électorale béninoise a déclaré le président sortant vainqueur avec 86% des suffrages exprimés. Ces résultats ne sont que provisoires en attendant leur confirmation par la Cour constitutionnelle. Le taux de participation au scrutin est de 50,17% selon cette commission électorale. Les observateurs de l’Union africaine et d’autres institutions sous régionales avaient pourtant indiqué que ce taux était faible. Interrogé dans la soirée d’hier par la chaîne française France 24, le ministre porte-parole du gouvernement a fait savoir que ces observateurs se sont trompés au vu des chiffres publiés par la Céna.

« Nous avons eu un taux de participation de plus de 50%, jamais égalé en tous cas, depuis que nous avons entrepris nos réformes. Et ce taux de participation qui est plus que satisfaisant doit être relativisé par rapport à la pandémie qui sévit dans le monde entier et qui agit sur tous les états qui ont organisé les élections, que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs » a déclaré Alain Orounla. Il a par ailleurs félicité le peuple béninois pour la « grande surprise » qu’il a réservé aux « apatrides qui ont appelé au boycott, au sabotage ».

Apatrides, renégats!

Nous avons été victimes de tous ce qu’il faut pour mettre en péril le processus démocratique mais le peuple béninois, les électeurs ont montré leur détermination, leur attachement au processus démocratique et ont reconduit le président Talon pour le travail qu’il a accompli pendant 5 ans, a poursuivi le ministre porte-parole du gouvernement.

Pour lui, il n’y a aucun doute que ces élections ont prouvé une « adhésion des béninois à la gouvernance de Patrice Talon ». Le taux de participation est plus que satisfaisant et légitimise les réformes entreprises par ce passionné du développement qu’est le président Patrice Talon, réitère t-il, non sans traiter d’ « apatrides » et de « renégats » ceux qui ont selon lui, tenté de mettre en péril le processus électoral.