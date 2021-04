Les violences pré-électorales au Bénin continuent de faire jaser. Le député André Okounlola a profité de son passage sur l’émission « Ma Part de vérité » de Golfe FM dimanche dernier pour condamner ces troubles. Il pointe d’un doigt accusateur certains adversaires du pouvoir qui selon lui, ont appelé à manifester à quelques jours de la présidentielle du 11 avril. Ces actes sont de nature à déstabiliser le pays, estime le parlementaire. « C’est des choses qu’on ne peut plus admettre dans le pays » a t-il déclaré.

Pour le député de la mouvance présidentielle, « ce n’est pas en déstabilisant son pays qu’on montre qu’on est compatriote ».Rappelons que le parlementaire a été particulièrement touché par ces violences. En effet, selon plusieurs médias locaux, sa maison sise à Savè (une localité du centre du pays) a été incendiée le 06 avril dernier lors des manifestations qui ont secoué la région.

“Il faut parfois oublier le passé pour mieux construire l’avenir”

L’homme aurait également échappé à un lynchage de la part de la foule en colère, à cause de la prorogation du mandat de Patrice Talon. Interrogé plus tard sur ces incidents, le député du Bloc Républicain a indiqué qu’il “faut parfois oublier le passé pour mieux construire l’avenir”. « Rien , et même pas des blessures physiques ou morales ne peuvent émousser mon ardeur à venir accomplir mon devoir civique qui, du reste , est en même temps, ma contribution pour aider mon pays à profiter au maximum de cette extraordinaire chance que Dieu nous a donnée » avait-il poursuivi.