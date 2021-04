Les USA sont préoccupés par la situation politique qui prévaut au Bénin au lendemain de la présidentielle du 11 avril 2021. A travers un communiqué (lire ici) en date de ce vendredi, les USA mettent en garde le régime de Patrice Talon contre le non-respect des droits humains. Le secrétaire d’Etat exprime ses inquiétudes et rappelle les fondements essentiels de la démocratie.

Au lendemain de la présidentielle du 11 avril, plusieurs personnalités politiques de l’opposition ont été arrêtées et écrouées pour leur présumé rôle dans les violences pré-électorales. Certaines parmi elles sont poursuivies pour, entre autres, des faits de financement de terroristes, appels à insurrections. La situation préoccupe les Etats-Unis d’Amérique. Dans un communiqué les autorités américaines font remarquer que «les États-Unis notent avec inquiétude les nombreuses arrestations de dirigeants politiques de l’opposition liées aux élections présidentielles du 11 avril ». Il indique que parmi «les principes démocratiques que partagent nos deux pays figure la présomption d’innocence jusqu’à ce que la culpabilité soit prouvée par un processus de justice pénale rapide, équitable, transparent et apolitique ».

Pour lui, ce principe, ainsi que la liberté d’expression et de réunion, est inscrit dans les constitutions du Bénin et des États-Unis. Le secrétaire d’Etat rassure que les USA prennent au sérieux les allégations de terrorisme et d’incitation à la violence. Mais, il relève que le peuple béninois mérite d’être régulièrement informé de l’état d’avancement de ces affaires. Et donc, «le respect et la protection des libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression, de réunion pacifique et l’indépendance de la justice, sont essentiels à toute démocratie ». Lire ci-dessous le communiqué

Département d’État des États-Unis

Bureau du porte-parole

Déclaration de Ned Price, porte-parole

Le 23 avril 2021

Les États-Unis notent avec inquiétude les nombreuses arrestations de dirigeants politiques de l’opposition liées aux élections présidentielles du 11 avril. Parmi les principes démocratiques que partagent nos deux pays figure la présomption d’innocence jusqu’à ce que la culpabilité soit prouvée par un processus de justice pénale rapide, équitable, transparent et apolitique. Ce principe, ainsi que la liberté d’expression et de réunion, est inscrit dans les constitutions du Bénin et des États-Unis.

Nous suivons de près les actions du gouvernement du Bénin. Si nous prenons au sérieux les allégations de terrorisme et d’incitation à la violence, le peuple béninois mérite d’être régulièrement informé de l’état d’avancement de ces affaires. Nos partenariats mondiaux en matière de sécurité dépendent du respect par les pays partenaires de leurs obligations et engagements en matière de droits de l’homme ainsi que de la garantie que les forces de sécurité et le système judiciaire ne sont pas utilisés à des fins politiques.

Le respect et la protection des libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression, de réunion pacifique et l’indépendance de la justice, sont essentiels à toute démocratie. Les pays qui protègent les droits de l’homme permettent une plus grande prospérité et sécurité pour tous.

Voir le contenu d’origine : https://www.state.gov/arrests-of-opposition-figures-in-benin/