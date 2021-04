Le vaccin britannique du laboratoire AstraZeneca continue de faire la une des journaux. L’injection de ce vaccin contre la covid-19 avait révélé des effets secondaires ayant couté la vie à plusieurs patients en Europe. En effet, après avoir reçu les doses de ce vaccin, ces derniers ont souffert de caillots sanguins qui se sont formés dans le cerveau ou les artères. Ces problèmes avaient amené les autorités dans plusieurs pays à suspendre la vaccination contre le coronavirus avec ce vaccin.

Elles sont plus susceptibles d’avoir des caillots sanguins

Une récente étude a fait savoir que les personnes âgées de moins de 30 ans ne doivent pas prendre le vaccin d’AstraZeneca. L’information a été donnée hier mercredi 07 avril 2021, par l’organisme de surveillance des médicaments du Royaume-Uni au cours d’une conférence de presse. Selon ses recommandations, les personnes âgées de 19 à 30 ans et jouissant d’une bonne santé doivent se faire vacciner avec les vaccins Moderna ou Pfizer au lieu de celui d’AstraZeneca. Cela s’explique par le fait qu’elles sont plus susceptibles d’avoir des caillots sanguins que les personnes plus âgées, après avoir reçu ledit vaccin. Notons que cette recommandation ne concerne que les personnes âgées de moins de 30 ans.

En dépit des problèmes rencontrés avec le vaccin d’AstraZeneca, l’organisme de surveillance des médicaments du Royaume-Uni affirme toujours que le vaccin d’AstraZeneca ne pose aucun problème de santé. Toujours au cours de la conférence de presse, il a mis l’accent sur le fait qu’il n’y a rien qui prouve que le vaccin est responsable de la formation de caillots sanguins chez les patients.