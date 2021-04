A Ganro, arrondissement de Gamia dans la commune de Bembérékè, il y a eu, ce samedi 24 avril 2021, un violent affrontement qui a occasionné des morts, des cases et greniers brûlés. Selon la radio locale Nonsina, il s’agit d’une bagarre générale qui a éclaté ce samedi dans la localité qui s’est soldé par un bilan bien triste. On déplore cinq morts, au moins quatre cases et trois greniers brûles. Cette bagarre a été déclenchée par une attaque à main armée.

Selon cette radio locale, dans la soirée du vendredi 23 avril sur l’axe Boussira-Ganro, il y a eu une attaque à main armée. Les auteurs de cette attaque ont blessé la victime et sont repartis avec sa moto. Une fois chez lui au village, la victime a informé les siens. Des jeunes du village, après des investigations, interpellent alors trois individus soupçonnés d’être membres d’un groupe de malfaiteurs.

Ces trois individus ont été conduits chez le chef quartier. D’autres recherches ont par la suite permis de retrouver la moto de la victime attaquée. Décidés à démanteler le réseau de malfaiteurs, les jeunes se sont rendus à Gnel Konna pour interpeller une quatrième personne. Le présumé membre du réseau a poignardé l’un des jeunes venus le chercher lors de l’opération. Le jeune Abou est décédé sur le champ. Les autres se sont alors jetés sur le présumé malfrat et l’ont battu à mort ainsi que ses compères. Ces jeunes se sont ensuite rendus dans des camps peulhs, d’où seraient originaires les présumés malfaiteurs. Dans l’un des camps peulhs, ces jeunes ont brûlé au moins 4 cases et 3 greniers.